Изучена гигантская вспышка 2021 года в рентгеновской двойной системе

arXiv: изучена вспышка в рентгеновской двойной системе EXO 2030+375

Международная группа астрономов изучила рентгеновскую двойную систему EXO 2030+375, чтобы определить природу гигантской вспышки 2021 года. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Рентгеновские двойные системы (XRB) состоят из обычной звезды или белого карлика, передающего массу компактной нейтронной звезде или черной дыре. В зависимости от массы звезды-компаньона астрономы разделяют их на рентгеновские двойные системы малой массы (LMXB) и рентгеновские двойные системы большой массы (HMXB).

EXO 2030+375 относится к Be/рентгеновским двойным системам (BeXRB) — самой крупной подгруппе рентгеновских двойных систем большой массы (HMXB). Эти системы состоят из Ве-звезд (бело-голубые звезды с эмиссионной спектральной линией) и нейтронных звезд, включая пульсары. Большинство таких систем демонстрируют слабое постоянное рентгеновское излучение, прерываемое вспышками, продолжающимися несколько недель.

EXO 2030+375 была обнаружена в 1985 году во время сильной рентгеновской вспышки. Система включает намагниченную нейтронную звезду и компаньона B0 Ve. Орбитальный период системы составляет 46 дней, а нейтронная звезда демонстрирует рентгеновские пульсации с периодом около 43 секунд. Расстояние до системы оценивается в 7800 световых лет, хотя некоторые данные указывают на более близкое расстояние.

С момента открытия от EXO 2030+375 наблюдались три гигантские вспышки, произошедшие в 1985, 2006 и 2021 годах. Последняя вспышка была зафиксирована в июле 2021 года с помощью космического корабля NuSTAR и прибора Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) на борту Международной космической станции.

Был выявлен резкий спектральный переход, характеризующийся ужесточением спектра при снижении светимости. По словам авторов, чтобы объяснить это явление, в модель требуется привлечь дополнительные компоненты поглощения или излучения. Предполагается, что аккреция EXO 2030+375 сложнее, чем аккреция обычной геометрии.