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09:15, 26 июня 2024Путешествия

Турист попытался покорить Везувий и был найден бездыханным у вершины вулкана

Daily Mail: турист не выжил во время покорения Везувия из-за сердечного приступа

Фото: Giovanni Guarino / Globallookpress.com

Британский турист пытался покорить Везувий и был найден бездыханным недалеко от вершины вулкана. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 56-летний Марк Джон Ирвин отдыхал в Италии с женой и двумя детьми. Он отправился в поход на вершину Везувия и почувствовал недомогание во время восхождения. Прибывшие на место спасатели пытались реанимировать Ирвина, но безуспешно — выжить ему не удалось. Врачи констатировали, что у туриста случился сердечный приступ.

Ранее канадский турист, отдыхавший в Таиланде с девушкой, выпал из движущегося поезда и не выжил. Предполагается, что он упал с поезда и ударился о бетонную платформу, угодив под состав.

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      Марк Успенский
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