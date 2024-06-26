Турист приставал к 11-летней девочке в Израиле и попался

MSN: в Иерусалиме турист приставал к 11-летней девочке и пошел под суд

В одной из гостиниц Иерусалима, Израиль, турист приставал к 11-летней девочке, попался и пошел под суд. Об этом сообщает MSN.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 24 июня. 30-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетней. Подробности случившегося не разглашаются.

Ранее в США пожилой пассажир самолета, который ублажал себя на глазах у молодой попутчицы, а затем обнажился перед ней, признал свою вину в суде. После того как самолет приземлился, пострадавшая рассказала о случившемся бортпроводнику, однако не смогла указать на виновного в переполненном лайнере.