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14:27, 26 июня 2024Бывший СССР

Уничтожение «царь-дроном» пункта временной дислокации ВСУ попало на видео

Удар российского «царь-дрона» по пункту временной дислокации ВСУ попал на видео

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дрона-камикадзе со сверхмощным зарядом. Кадры с ударом по объекту опубликовал Telegram-канал «Оборонка».

На видео попал момент приближения беспилотника к цели. После этого «царь-дрон» успешно поразил пункт временной дислокации украинских военных. В результате удара здание полностью разрушилось, стены и крыша превратились в груду обломков.

«Новый эпизод работы царского FPV-дрона повышенного могущества по занятому военнослужащими ВСУ дому с полным его уничтожением», — говорится в публикации.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал удар российских военных по командному пункту ВСУ в Сумской области. В результате атаки дрона в здании с украинскими офицерами начался пожар.

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      Екатерина Грищенко
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