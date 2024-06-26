«Ущерб на 50 миллионов рублей». Арестованного главу «Уральских заводов» подозревают в афере с гособоронзаказом

Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник, 24 июня, арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василия Мусина.
Мусин проходит обвиняемым по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Он будет содержаться под стражей до 17 августа.
«Уральские заводы» занимаются проектированием, а также производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности и транспортно-логистических предприятий.
Мусин подозревается в афере на десятки миллионов рублей
По версии следствия, Мусин похитил деньги, которые МВД России выделило в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.
По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей
Мусин поставил зарубежные радиостанции вместо российских
Согласно информации следствия, гендиректор «Уральских заводов» в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров. По данным ТАСС, в разное время между «Уральскими заводами» и МВД было заключено не менее восьми контрактов.
Следствие продолжает выяснять все обстоятельства и проверять возможную причастность других лиц к мошеннической схеме.
В начале июня в Приморье правоохранители задержали бывшего директора по производству в заводоуправлении организации ВП «ЭРА» Максима Бредуна и генерального директора «ВСК» Владислава Марьина из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей.