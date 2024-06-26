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07:15, 26 июня 2024Силовые структуры

«Ущерб на 50 миллионов рублей». Арестованного главу «Уральских заводов» подозревают в афере с гособоронзаказом

Глава «Уральских заводов» поставил в МВД зарубежные рации под видом российских

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник, 24 июня, арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василия Мусина.

Мусин проходит обвиняемым по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Он будет содержаться под стражей до 17 августа.

«Уральские заводы» занимаются проектированием, а также производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности и транспортно-логистических предприятий.

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Мусин подозревается в афере на десятки миллионов рублей

По версии следствия, Мусин похитил деньги, которые МВД России выделило в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей

источник в силовых структурах
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Мусин поставил зарубежные радиостанции вместо российских

Согласно информации следствия, гендиректор «Уральских заводов» в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров. По данным ТАСС, в разное время между «Уральскими заводами» и МВД было заключено не менее восьми контрактов.

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства и проверять возможную причастность других лиц к мошеннической схеме.

В начале июня в Приморье правоохранители задержали бывшего директора по производству в заводоуправлении организации ВП «ЭРА» Максима Бредуна и генерального директора «ВСК» Владислава Марьина из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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