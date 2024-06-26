Лебедев: в Харькове произошли взрывы в районе авиазавода

В Харькове на востоке Украины произошли взрывы в районе авиазавода. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Два мощных "прилета" по Харькову в районе авиазавода», — заявил представитель пророссийского подполья.

Лебедев также рассказал о расположенной в городской черте в Харькове тяжелой артиллерии Вооруженных сил Украины. Вместе с тем, по его словам, в региональной столице закрыли банковские отделения и вывезли из них все наличные средства.

Днем 26 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. В каких районах они раздались, глава города не уточнил. На время взрывов воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Ранее в пророссийском подполье заявили об ударе по батальону ВСУ в поселке Весяное Николаевской области. После этого в Николаеве произошло отключение электричества.