В Иране рассказали о подписании соглашения о сотрудничестве с Россией

Замглавы МИД Ирана Сафари: препятствий для подписания договора с Россией нет

Содержание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готово. Никаких препятствий для подписания данного документа нет, рассказал замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, пишет РИА Новости.

«Что касается соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией, думаю, содержание соглашения готово, в этом отношении нет никаких проблем. Чувствую, что оно вскоре будет подписано главами двух государств», — отметил он.

Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что Москва рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном в ближайшее время. По его словам, работа над текстом соглашения близка к завершению.

Ранее Мехди Сафари заявил, что санкции, введенные западными странами против России, не повлияли на структуру расчетов Ирана с РФ.

По его словам, в настоящее время большая часть расчетов между Ираном и Россией проводится в национальных валютах.

В середине июня сообщалось, что Россия и Иран в январе-марте этого года нарастили объем товарооборота почти в полтора раза (на 48 процентов). Поставки из России в Иран увеличились год к году на 77 процентов, в обратном направлении — на 13 процентов.