В ЛНР от удара ВСУ по жилым домам в Кременной пострадали два человека

Третьяков: от удара ВСУ по жилым домам в Кременной пострадали два человека

В Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым домам в Кременной. Об этом сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram.

По его словам, атака ВСУ была нацелена на один из густонаселенных районов Кременной. Для этого украинские военные использовали кассетные боеприпасы. В результате повреждения получили четыре многоквартирных дома. Также, уточнил Третьяков, пострадали два человека, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

«После обстрела остались неразорвавшиеся боеприпасы. Во избежание чрезвычайной ситуации силами военных было оперативно проведено разминирование территории», — написал глава города.