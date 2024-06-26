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13:19, 26 июня 2024Россия

В российском регионе разрешили досрочно снимать губернатора со статусом иноагента

В Приморском крае разрешили досрочно снимать губернатора со статусом иноагента

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Приморском крае разрешили досрочно снимать губернатора, если его признают иноагентом. Соответствующую поправку внесли в устав российского региона. Решение сразу в трех чтениях приняли на заседании краевого заксобрания, пишет «Подъем».

Во время обсуждения возник вопрос о том, как эта поправка коррелирует с Конституцией и правом народа выбирать губернатора. В частности, один из депутатов задался вопросом, не Конституционный ли суд должен принимать подобные решения в России.

Внесение поправок в устав региона прокомментировали в Госдуме. По словам первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, принятое решение «не бьется с Конституцией», поскольку глава региона избирается жителями, и «отстранить его может либо только предварительное следствие, взяв под стражу, либо народ». При этом он заявил о необходимости задуматься — нужно ли в губернаторском составе оставлять лиц, которые имеют статус иноагента. «Этот вопрос специальный, сложный. Надо о нем думать», — заявил Синельщиков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах на всех уровнях власти. Согласно документу, иноагент, уже занимающий публичную должность, сможет остаться на своем посту лишь в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра — иначе полномочия такого политика будут прекращены досрочно.

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      Елена Торубарова
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