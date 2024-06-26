В сети раскритиковали фото 41-летней Юлии Ковальчук в купальнике

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук показала фигуру в откровенном наряде и была раскритикована в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя певица предстала в раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера-бандо и трусов с низкой посадкой. Помимо этого, звезда надела черно-белую накидку. Свой образ она дополнила цепочкой с крестом и ожерельем. Исполнительница распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

«Лето 2024», — подписала кадр Ковальчук.

Пользователи сети оценили фото знаменитости в комментариях под постом. «Юлия, вы озабоченная дама. Видно, не хватает внимания и восхищения мужа», «Может, у нее красивая фигура, но зачем показывать ее без конца?», «То, что озабоченная, — это факт. Зачем выставлять всем напоказ?» — высказались они.

В феврале Ковальчук показала фигуру в бикини спустя семь месяцев после родов. Певица позировала в зеркале в раздельном голубом купальнике, состоящем из бюстгальтера с разрезом и плавок.