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04:38, 26 июня 2024Мир

Во Франции призвали Запад отказаться от русофобской истерии

Филиппо призвал отказаться от русофобской истерии после запрета СМИ ЕС в России

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Решение РФ о блокировке целого ряда европейских СМИ на территории России говорит о том, что Западу пора прекратить антироссийскую истерию. К этому призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ. На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил, незаконно, запретить российские СМИ в ЕС? Это был ЕС!» — возмутился он.

Фмлиппо считает, что Западу нужно отказаться от русофобской политики и немедленно перестать вооружать Украину, чтобы избежать новых ограничений со стороны Москвы.

Накануне стало известно, что в МИД заявили, что Россия ограничит доступ к ряду европейских СМИ на территории страны. Уточнялось, что РФ ограничит вещание и доступ к интернет-ресурсам 81 СМИ и медиаоператорам Евросоюза с 25 июня. В список вошли медиакомпании из Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Чехии, Швеции и других государств.

При этом в мае Совет Евросоюза объявил, что в Европе ограничат доступ к трем российским СМИ с 25 июня. Сообщалось, что ограничения коснутся РИА Новости, изданий «Известия» и «Российская газета».

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      Марина Совина
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