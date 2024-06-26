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11:16, 26 июня 2024Ценности

Юлия Пересильд опубликовала фото в купальнике

Российская актриса Юлия Пересильд опубликовала фото в раздельном купальнике

Фото: @juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сторис снимке 39-летняя знаменитость предстала в раздельном купальнике нежно-розового цвета, состоящем из бюстгальтера с тонкими бретелями и плавок с высокой посадкой. При этом она позировала в белых солнцезащитных очках на фоне моря, положив руку на талию.

Также можно заметить, что на лице звезды «Вызов» отсутствует макияж. Ее волосы распущены и уложены назад.

Ранее актриса Юлия Пересильд опубликовала откровенный снимок с возлюбленным — актером Михаилом Тройником. Тогда она поделилась кадром, на котором позировала в черной кожаной куртке, мини-платье и прозрачных колготках.

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      Карина Черных
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