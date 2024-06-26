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19:22, 26 июня 2024Из жизни

Женщина решила вырастить из дочери ведьму

Daily Mirror: женщина из Австралии воспитывает трехлетнюю дочь как ведьму

Фото: Gary Bendig / Unsplash

39-летняя женщина из Австралии рассказала, что воспитывает трехлетнюю дочь как ведьму. Об этом пишет Daily Mirror.

Бел сама считает себя ведьмой: по ее словам, она духовно связана с природой, поэтому хочет, чтобы ее дочь Аура пошла по ее пути. Она объяснила, что ведьмовство — это не остроконечные шляпы и летающие метлы. «Быть ведьмой — значит непредвзято относиться к вещам и понимать, что в жизни есть не только то, что мы видим глазами», — добавила женщина.

По мнению Бел, миру сейчас нужны люди с развитой интуицией, поэтому она решила вырастить из девочки такого человека. Она старается проводить много времени с дочерью на природе, поощряет ее тягу к колоде Оракула и поющей чаше, дает ей сенсорные игры. Аура любит собирать ракушки и камни и срывать цветы. Каждый месяц в полнолуние девочка вместе с матерью, как рассказывает Бел, очищает и заряжает энергией кристаллы.

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«Духовное пробуждение», по словам Бел, она пережила в 2016 году. С того времени женщина стала проводником в эзотерику для друзей и семьи. Мать Бел поддерживает ее в этом, а отец и братья иногда посмеиваются над ее увлечениями. «Но все в порядке, они уже привыкли к моим причудам и не удивляются, когда я жгу шалфей или дарю им кристаллы», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в США женщина расправилась с трехлетней дочерью и обвинила в этом магию вуду. Она также покалечила старшую дочь, а до этого напала с ножом на мужа.

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      Юлия Юткина
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