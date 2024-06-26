Женщина с инвалидностью лишилась места в бизнес-классе и обвинила авиакомпанию в унижении

Daily Mail: Qantas лишила пассажирку с инвалидностью места в бизнес-классе

Сотрудники авиакомпании Qantas лишили пассажирку с инвалидностью места в бизнес-классе и унизили ее. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Донна Карлсон летела вместе с мужем из Брисбена в Кэрнс в гости к своей дочери. Они заранее купили билеты в бизнес-класс, поскольку женщина страдает ахалазией, из-за которой возникают трудности при глотании пищи. Кроме того, в связи с болезнью пассажирке необходимо все время иметь доступ к туалету.

Однако после регистрации на рейс сотрудники Qantas оповестили пару, что класс обслуживания Донны понижен до эконома. Они объяснили, что ее место в бизнесе будет отведено сотруднику авиакомпании. Супруги сильно расстроились из-за случившегося и обвинили перевозчика в унижении. Муж Карлсон заявил, что они не имели права понижать класс обслуживания женщине с инвалидностью.

Ранее другая пассажирка самолета устроила скандал во время полета из-за тряски и прослыла среди попутчиков сумасшедшей. Историей поделился пользователь форума Reddit.