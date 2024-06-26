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10:05, 26 июня 2024Россия

Жителей российского региона предупредили о новой угрозе ракетного удара

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Шебекино

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе. Об угрозе удара жителей приграничного российского региона предупредил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал население спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое опасности.

Утром 26 июня Гладков также сообщал о сигнале ракетной опасности по всей территории Белгородской области. После объявления тревоги в столице региона в течение минуты были слышны взрывы.

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      Константин Лысяков
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