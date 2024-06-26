Жителей российского региона предупредили о новой угрозе ракетного удара

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Шебекино

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе. Об угрозе удара жителей приграничного российского региона предупредил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал население спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое опасности.

Утром 26 июня Гладков также сообщал о сигнале ракетной опасности по всей территории Белгородской области. После объявления тревоги в столице региона в течение минуты были слышны взрывы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать двумя беспилотниками самолетного типа Смоленскую область. Дроны удалось сбить средствам противовоздушной обороны России. По словам губернатора региона Василия Анохина, целью летательных аппаратов были военные объекты на территории субъекта. Он призвал местных не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения.