ИИ удалось сдать экзамены в университет незамеченным

The Guardian: ИИ удалось сдать экзамены вместо студентов и остаться незамеченным

Специалистам Университета Рединга (Великобритания) удалось обмануть своих коллег с помощью написанных искусственным интеллектом (ИИ) экзаменационных работ. Об этом сообщает газета The Guardian.

В рамках эксперимента энтузиасты создали поддельные личности студентов и отправили от их имени экзаменационные работы, решенные чат-ботом ChatGPT. В материале говорится, что университетские преподаватели не заметили обмана и поставили работам высокую оценку.

По словам исследователей, их коллеги отметили ошибки только в одной работе из 33. В среднем оценки у фейковых студентов были выше, чем у реально обучающихся в университете. Специалисты подытожили, что ИИ удалось успешно сдать экзамены и остаться незамеченным.

В материале говорится, что университетам по всему миру стоит более тщательно проверять экзаменационные и научные работы, подготовленные студентами. Вероятно, ряду образовательных учреждений придется отказаться от практики принимать зачеты и экзамены онлайн. Исследователи отметили, что ИИ стал еще лучше подражать человеку. В частности, чат-бот от OpenAI научился применять абстрактное мышление.

В конце июня немецкий автогигант Volkswagen рассказал, что в его автомобилях появилась поддержка чат-бота ChatGPT. Большая часть функций ИИ будет работать без доступа к интернету.