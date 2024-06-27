В Британии высказались о ядерных учениях в России

DM: Россия проводит ядерные учения на фоне ухудшения отношений с Западом

Российская армия проводит ядерные учения на фоне все большего ухудшения отношений с Западом. Об этом написало британское издание DailyMail (DM).

Как отмечается в материале, Российская армия проводит новые ядерные учения и в выпущенной ранее видеозаписи «выкатывает ужасающие межконтинентальные баллистические ракеты». «Пугающая видеозапись демонстрирует, как мобильные стратегические комплексы "Ярс" перемещают из ангаров в лесистую местность в районе отдаленной Иркутской области в Сибири для возможного боевого применения», — заявили в DM.