Популярная российская блогерша вернулась из Европы и захотела поцеловать русскую землю

Блогерша Хоффман заявила, что ей не понравилась путешествовать по Европе

Популярная российская блогерша Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева) крайне негативно оценила поездку по Европе. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала «DAВАЙ».

Хоффман уточнила, что была в путешествии почти месяц и побывала в нескольких европейских странах. Она посетила Италию, Швейцарию и Германию. После поездки блогерша заявила, что никогда не хотела бы жить в Европе.

«Это ужасно. Я думала менять билеты, потому что я просто выла. Там абсолютно нечего делать», — пожаловалась Хоффман. Она также добавила, что по возвращении в аэропорту хотела упасть и начать целовать русскую землю. По словам блогерши, она никогда не чувствовала себя настолько патриотом, как после поездки в Европу.

Ранее Хоффман назвала худшего гостя, приходившего на ее интервью. Таковым она посчитала супруга певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), музыканта Олега Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин).