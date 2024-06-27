Появились данные о поисках пропавшей после крушения поезда в Коми школьницы

Shot: школьницу, пропавшую после крушения поезда в Коми, могло унести течением

Шестнадцатилетнюю школьницу, которая пропала после крушения пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми, могло унести течением в реку. Такие данные о ее поисках появились в Telegram-канале Shot.

Как выяснило издание, девочка, вероятно, выпала из перевернувшегося вагона в водоем, в ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы отыскать ее.

«Известия» утверждают, что к поискам юной россиянки уже подключили специалистов.

До этого глава Коми Владимир Уйба назвал крайне тяжелым состояние 14-летней девочки, пострадавшей при сходе поезда.

По последним данным, крушение унесло жизни двух человек. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 пассажиров с различными травмами.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии мог стать подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В РЖД объявили о выплатах пострадавшим. 182 пассажира были отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.