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11:44, 27 июня 2024Россия

Появились данные о поисках пропавшей после крушения поезда в Коми школьницы

Shot: школьницу, пропавшую после крушения поезда в Коми, могло унести течением

Фото: МЧС России / ТАСС

Шестнадцатилетнюю школьницу, которая пропала после крушения пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск в Республике Коми, могло унести течением в реку. Такие данные о ее поисках появились в Telegram-канале Shot.

Как выяснило издание, девочка, вероятно, выпала из перевернувшегося вагона в водоем, в ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы отыскать ее.

«Известия» утверждают, что к поискам юной россиянки уже подключили специалистов.

До этого глава Коми Владимир Уйба назвал крайне тяжелым состояние 14-летней девочки, пострадавшей при сходе поезда.

По последним данным, крушение унесло жизни двух человек. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 пассажиров с различными травмами.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии мог стать подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В РЖД объявили о выплатах пострадавшим. 182 пассажира были отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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