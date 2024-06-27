Роскомнадзор решил упростить отказ от обработки персональных данных

Роскомнадзор планирует упростить отказ от обработки персональных данных

Роскомнадзор планирует упростить процедуру отказа от обработки персональных данных. Об этом решении заявил замруководителя регулятора Милош Вагнер во время Петербургского международного юридического форума, сообщает «Ъ».

«Мы видим безобразные случаи, когда человек в течение секунды соглашается на обработку данных, а по ссылке многостраничный документ на 80 листах», — заявил Вагнер. По его словам, в подобных случаях согласия на обработку персональных данных даются неосознанно, при этом личная информация россиян после него «поступает в 20–30 организаций».

В Роскомнадзоре подчеркнули, что жители страны должны иметь возможность отзывать согласие в один клик. Вагнер отметил, что добиваться этого нужно с помощью создания обязательных стандартов работы с данными.

В материале уточняется, что нововведение может быть реализовано через платформу управления согласиями на базе портала «Госуслуги». Источник издания сообщил, что речь идет о платформе, которую Минцифры анонсировало весной.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию. Ожидается, что эта инициатива поможет защитить россиян от телефонного мошенничества.