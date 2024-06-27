Россиян предупредили о неочевидной распространенной причине депрессии

Диетолог Елена Ливанцова: депрессия может возникать из-за неправильного питания

Психические заболевания, в том числе депрессия, могут возникать из-за проблем с микрофлорой кишечника и неправильного питания, рассказала врач-диетолог Елена Ливанцова. Об этой неочевидной распространенной причине она предупредила в комментарии для радио Sputnik.

По словам доктора, головной мозг и кишечник тесно связаны друг с другом. «Плохо кишечнику — плохо и нервной системе», — отметила Ливанцова. Врач объяснила, что микробиота кишечника влияет на производство гормона радости серотонина. Таким образом, при проблемах с микробиотой его выработка нарушается, что может вызывать депрессивные состояния.

Еще одной причиной психологических расстройств может быть дефицит витаминов, который также может быть спровоцирован нарушениями в составе микробиоты. «Наша микробиота является, по сути, фабрикой по производству того, что требуется организму для нормального функционирования всех систем. Из-за нарушений в ее работе может возникнуть нехватка витаминов группы В (В9, В12), которые очень важны для психического здоровья, и их дополнительный прием часто назначают неврологи и психиатры», — отметила врач.

При этом она подчеркнула, что дефицит витамина D, магния, цинка, селена и дисбаланс железа могут сами становиться причиной проблем с микробиотой.

Чтобы поддерживать здоровье микробиоты, Ливанцова рекомендовала правильно питаться и съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей в день. По словам врача, каждые 100 граммов овощей и фруктов в день снижают риск возникновения депрессии на пять процентов. Она также отметила, что исследование, проведенное с участием 300 тысяч человек с диагностированной депрессией, показало, что средиземноморская диета повышала эффективность препаратов от депрессии на 40-45 процентов.

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