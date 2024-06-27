Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 27 июня 2024Путешествия

Российский путешественник наткнулся на мошенников в Индии и раскрыл «величайший развод»

Фото: Amit Dave / Reuters

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой наткнулся на мошенников в Индии и раскрыл их «величайший развод». Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он прибыл в Дели и пытался добраться от вокзала до своего отеля в центре города. Однако каждый встречавшийся ему местный житель предупреждал его о проходящих в городе протестных акциях и советовал обратиться в некую туристическую фирму за помощью.

Материалы по теме:
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023
«Она прямо на улице залезла ко мне в штаны» Военный репортер посетил столицу Вьетнама. Как его удивили местные нравы?
«Она прямо на улице залезла ко мне в штаны»Военный репортер посетил столицу Вьетнама. Как его удивили местные нравы?
24 июля 2022

«Цель развода всегда одна: убедить, что остаться в Дели невозможно, и прямо сейчас надо купить билет в другой город. Наценка может быть в 10-20 раз больше реальной цены», — заметил Кутовой. Он раскрыл мошенников, когда те уже привезли его в турфирму для оформления билета в Агру.

«Они очень хорошие актеры. Играют крайне убедительно и подкрепляют свои слова "доказательствами". Вы реально видите на улицах какие-то полицейские ограждения, или "случайный" прохожий подтверждает слова мошенника», — поделился блогер.

Ранее этот же тревел-блогер назвал три привычки жителей Вьетнама, которые могут отбить желание путешествовать по этой стране. В частности, его возмутило, что они «очень громко и мерзко харкают».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Слово, которое описывает это — терроризм». Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по Севастополю актом войны со стороны США

      Очевидец описал хронологию атаки ВСУ на пляж в Севастополе

      В российском городе неизвестные обстреляли автобус из пневматического пистолета

      Мужское тело нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

      ФСБ нашла крупный схрон со взрывчаткой украинских диверсантов в Мариуполе

      ВСУ пытались ударить дронами по Московской, Тверской и Белгородской областям

      Марочко заявил об имитации контрнаступления ВСУ

      Российский военный уклонялся от службы год и был осужден на шесть лет

      В Полтавской области Украины произошли взрывы

      В России предложили ввести стипендию для учащихся в вузах родителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше