Российский путешественник наткнулся на мошенников в Индии и раскрыл «величайший развод»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой наткнулся на мошенников в Индии и раскрыл их «величайший развод». Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он прибыл в Дели и пытался добраться от вокзала до своего отеля в центре города. Однако каждый встречавшийся ему местный житель предупреждал его о проходящих в городе протестных акциях и советовал обратиться в некую туристическую фирму за помощью.

«Цель развода всегда одна: убедить, что остаться в Дели невозможно, и прямо сейчас надо купить билет в другой город. Наценка может быть в 10-20 раз больше реальной цены», — заметил Кутовой. Он раскрыл мошенников, когда те уже привезли его в турфирму для оформления билета в Агру.

«Они очень хорошие актеры. Играют крайне убедительно и подкрепляют свои слова "доказательствами". Вы реально видите на улицах какие-то полицейские ограждения, или "случайный" прохожий подтверждает слова мошенника», — поделился блогер.

Ранее этот же тревел-блогер назвал три привычки жителей Вьетнама, которые могут отбить желание путешествовать по этой стране. В частности, его возмутило, что они «очень громко и мерзко харкают».

