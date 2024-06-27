Синоптик назвал причину схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

Синоптик Тишковец назвал рекордные дожди причиной схода с рельсов поезда в Коми

Причиной схода с рельсов поезда Ворута — Новороссйск в Коми стали рекордные дожди. Такую причину назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что насыпь под железнодорожным полотном вблизи Инты размыло паводком. «Все Приуралье в течение нескольких дней находилось под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками», — добавил синоптик.

Тишковец пояснил, что 25 июня в населенном пункте Вуктыл выпало 48 миллиметров осадков, 26 июня – еще 25 миллиметров. Дожди превысили норму осадков на 150 процентов. Таким образом, на каждый квадратный метр попало семь ведер воды, рассказал специалист. В результате аномальных осадков подъем уровня воды в реках Коми местами достигал 164 сантиметров, уточнил синоптик.

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми вечером 26 июня. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.