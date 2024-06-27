Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:36, 27 июня 2024Экономика

Синоптик назвал причину схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

Синоптик Тишковец назвал рекордные дожди причиной схода с рельсов поезда в Коми

Кадр: Telegram-канал «112»

Причиной схода с рельсов поезда Ворута — Новороссйск в Коми стали рекордные дожди. Такую причину назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что насыпь под железнодорожным полотном вблизи Инты размыло паводком. «Все Приуралье в течение нескольких дней находилось под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками», — добавил синоптик.

Тишковец пояснил, что 25 июня в населенном пункте Вуктыл выпало 48 миллиметров осадков, 26 июня – еще 25 миллиметров. Дожди превысили норму осадков на 150 процентов. Таким образом, на каждый квадратный метр попало семь ведер воды, рассказал специалист. В результате аномальных осадков подъем уровня воды в реках Коми местами достигал 164 сантиметров, уточнил синоптик.

Пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми вечером 26 июня. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Похороненную жену нашли в соседнем городе с другим мужчиной

      Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и США

      Россиянка пропала после схода вагонов в Коми

      «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом

      Беременная жена Бибера показала интимный момент на фото

      На Украине заявили о конфликте между поколениями командиров ВСУ

      Тела двух человек нашли на месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

      Россиянка побывала в США и описала жизнь бедных мексиканцев фразой «обслуживают богачей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше