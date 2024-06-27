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01:08, 27 июня 2024Россия

В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути

РЖД: в Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути

Фото: Globallookpress.com

В Коми на участке Инта-1 — Угольный, где сошел с рельсов пассажирский поезд, восстановили движение по одному пути. Об этом сообщили в РЖД.

Принимаются меры по вводу в график рейсов, задержанных из-за аварии: №6852 Печора – Марков, №41 ВоркутаМосква, № 22 Москва — Лабытнанги, № 209 Лабытнанги — Москва.

В РЖД продолжает работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия под руководством главы компании Олега Белозерова.

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми вечером 26 июня. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате аварии пострадали до 40 человек. Все 195 пассажиров поезда были эвакуированы.

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      Марина Совина
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