В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути

РЖД: в Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути

В Коми на участке Инта-1 — Угольный, где сошел с рельсов пассажирский поезд, восстановили движение по одному пути. Об этом сообщили в РЖД.

Принимаются меры по вводу в график рейсов, задержанных из-за аварии: №6852 Печора – Марков, №41 Воркута — Москва, № 22 Москва — Лабытнанги, № 209 Лабытнанги — Москва.

В РЖД продолжает работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия под руководством главы компании Олега Белозерова.

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми вечером 26 июня. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате аварии пострадали до 40 человек. Все 195 пассажиров поезда были эвакуированы.