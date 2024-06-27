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09:44, 27 июня 2024Экономика

В Турции обязали регистрировать все криптовалютные операции

В Турции введут правила обращения с криптовалютой и штрафы за их нарушения

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

Парламент Турции принял законопроект, регулирующий нормы использования криптовалюты. За нарушение правил обращения с ней решили предусмотреть штрафы на суммы от 7,5 до 182,6 тысячи долларов и тюремные сроки от трех до пяти лет, сообщает ТАСС.

Согласно документу, департамент по регулированию финансовых рынков Турции будет выдавать лицензии в сферах разработки, применения и продажи блокчейн, выпускать, распространять криптовалюту и торговать ей. Все переводы должны будут регистрироваться.

По данным местных СМИ, владельцами криптовалюты в стране сейчас являются около 12 миллионов человек. Ранее стало известно, что транзакции в этой сфере, популярной в Турции на фоне нестабильности в экономике, планируют обложить налогом в размере 0,03 процента.

В начале июня доля турецкой лиры в торгах на мировых криптобиржах достигла рекордных 19 процентов, по этому показателю валюта опередила евро и заняла третье место.

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Дмитрий Воронин
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