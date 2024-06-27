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06:14, 27 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области обвинили Киев во взятии в заложники родственников сотрудников ЗАЭС

Рогов заявил, что родственники сотрудников ЗАЭС оказались в заложниках у Киева
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что родственники сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), проживающие на территории Украины, фактический оказались в заложниках у Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим берет в прямом смысле в заложники родственников сотрудников Запорожской АЭС», — сказал чиновник.

Он обвинил украинские власти в том, что через семьи, проживающие в Запорожье и Киеве, они оказывают давление и шантажируют работников станции.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по одному из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенному в Великой Знаменке. Об этом сообщила станция утром 26 июня. По данным представителей станции, с помощью таких постов осуществляется контроль окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения.

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      Марина Совина
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