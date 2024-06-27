Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:29, 27 июня 2024Россия

Пострадавших при сходе вагонов поезда доставят в Воркуту

Семь человек доставят в Воркуту и Сыктывкар при сходе вагонов поезда

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Семерых пострадавших при сходе вагонов поезда доставят в Воркуту и Сыктывкар, заявил глава Коми Владимир Уйба. Об этом пишет ТАСС.

По его данным, 17 пассажиров на восстановительном поезде вернулись в Инту, из них 10 госпитализировано. Еще два человека транспортированы в родной город Воркуту.

«Из оставшихся восьми пострадавших 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Ее вместе с родителями (в удовлетворительном состоянии) и еще двумя пострадавшими транспортируют в Сыктывкар», — добавил он.

Ранее после схода вагонов поезда ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой 26 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «В таком случае он лишится головы». Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов после атаки на Дагестан

      В Запорожской области обвинили Киев во взятии в заложники родственников сотрудников ЗАЭС

      В США заявили о подготовке Польши к войне с Россией

      В Боливии назвали число пострадавших в ходе попытки госпереворота

      Россияне предпочли грядки отпускным поездкам

      Умер американский актер из «Клана Сопрано»

      Россиянин побывал в Таджикистане и рассказал об «ужасающих» выплатах пенсионерам

      В Конгрессе США заявили об отставании от Китая в ключевой сфере

      Российский полковник оценил вероятность завершения СВО в 2024 году

      В США соберут доказательства преступлений ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше