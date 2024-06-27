Семь человек доставят в Воркуту и Сыктывкар при сходе вагонов поезда

Семерых пострадавших при сходе вагонов поезда доставят в Воркуту и Сыктывкар, заявил глава Коми Владимир Уйба. Об этом пишет ТАСС.

По его данным, 17 пассажиров на восстановительном поезде вернулись в Инту, из них 10 госпитализировано. Еще два человека транспортированы в родной город Воркуту.

«Из оставшихся восьми пострадавших 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Ее вместе с родителями (в удовлетворительном состоянии) и еще двумя пострадавшими транспортируют в Сыктывкар», — добавил он.

Ранее после схода вагонов поезда ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой 26 июня.

