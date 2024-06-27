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20:34, 27 июня 2024Забота о себе

Врач призвала некоторых людей отказаться от каши на завтрак

Гастроэнтеролог Шамаева: людям с ожирением нужно отказаться от каш

Фото: Ellie Ellien / Unsplash

Каши на молоке с фруктами, ягодами, медом — популярный и полезный завтрак, однако он подходит не для всех, рассказала гастроэнтеролог Петмат Шамаева. В комментарии «Газете.Ru» врач призвала некоторых людей отказаться от употребления каш.

Доктор посоветовала убрать каши из рациона людям с ожирением. По ее словам, лучший завтрак при лишнем весе должен состоять из белковых продуктов и сложных углеводов. Это могут быть сырники, запеканка, омлет с овощами, цельнозерновой хлеб.

Гастроэнтеролог добавила, что каши противопоказаны людям с непереносимостью лактозы и белка коровьего молока и тем, у кого есть аллергия на глютен. В первом случае каша может стать причиной вздутия живота и метеоризма, во втором — аллергической реакции. При целиакии — непереносимости глютена — после употребления каш могут появиться отеки, зуд, тошнота, боль в животе.

«Есть кашу не следует и людям с сахарным диабетом, поскольку это может привести к повышению инсулина в крови. Также противопоказанием являются язва и язвенный колит», — подчеркнула врач.

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      Алиса Дмитриева
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