Врач призвала некоторых людей отказаться от каши на завтрак

Гастроэнтеролог Шамаева: людям с ожирением нужно отказаться от каш

Каши на молоке с фруктами, ягодами, медом — популярный и полезный завтрак, однако он подходит не для всех, рассказала гастроэнтеролог Петмат Шамаева. В комментарии «Газете.Ru» врач призвала некоторых людей отказаться от употребления каш.

Доктор посоветовала убрать каши из рациона людям с ожирением. По ее словам, лучший завтрак при лишнем весе должен состоять из белковых продуктов и сложных углеводов. Это могут быть сырники, запеканка, омлет с овощами, цельнозерновой хлеб.

Гастроэнтеролог добавила, что каши противопоказаны людям с непереносимостью лактозы и белка коровьего молока и тем, у кого есть аллергия на глютен. В первом случае каша может стать причиной вздутия живота и метеоризма, во втором — аллергической реакции. При целиакии — непереносимости глютена — после употребления каш могут появиться отеки, зуд, тошнота, боль в животе.

«Есть кашу не следует и людям с сахарным диабетом, поскольку это может привести к повышению инсулина в крови. Также противопоказанием являются язва и язвенный колит», — подчеркнула врач.

Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева и онколог Марина Шорина предупредили о неочевидной опасности шашлыка. По словам врачей, любители этого блюда быстро стареют и находятся в зоне риска развития рака.