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06:29, 27 июня 2024Путешествия

За пассажирами в Коми прибыл поезд-дублер

Поезд-дублер из Воркуты прибыл за пассажирами 4 вагонов сошедшего в Коми поезда

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Поезд-дублер из Воркуты прибыл на станцию Инта в Коми. Об этом написал губернатор Владимир Уйба в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в поезд-дублер пересядут пассажиры четырех вагонов поезда «Воркута-Новороссийск», сошедшего с рельсов поезда. В составе размещают воду, наборы питания и пледы. «Также с данным поездом проследуют волонтеры для помощи в пересадке пассажиров и переносу их багажа», — отметил глава региона.

Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира.

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      Марина Совина
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