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21:14, 28 июня 2024Из жизни

14-летний подросток рассказал о пережитом ужасе во время нападения акулы

В США акула вцепилась в ногу 14-летнему подростку

Фото: PxHere

14-летний подросток из США, которому акула вцепилась в ногу, рассказал о пережитом ужасе. Об этом пишет People.

23 июня Блейн Браун из Западной Вирджинии отдыхал с семьей в городе Норт-Топсейл-Бич в Северной Каролине. Акула напала на него, когда он плавал у берега с приятелем. «Я не знал, что меня укусило. Я просто почувствовал это и побежал. И громко кричал. Бабушка взяла меня за руку, а я думал: "Все будет плохо". Думал, что потеряю ногу», — поделился тревожными воспоминаниями юный американец.

Он также рассказал, что после укуса находился в полубессознательном состоянии и смог только добраться до берега, где повалился на песок. «Было такое чувство, будто акула все еще висит на ноге», — рассказал Браун.

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Другие отдыхающие сразу же бросились к нему и наложили жгут на рану. После госпитализации выяснилось, что акула серьезно повредила подростку сухожилия голени. Хирурги провели восстановительную операцию, и сейчас Браун поправляется. «Я очень благодарен, что они залатали меня и подготовили к правильному выздоровлению», — сказал он.

При этом шериф города заявил, что акулы — последнее, чего стоит опасаться отдыхающим, так как инцидент с Брауном стал там первым за шесть лет. Куда большую опасность, по его словам, представляет отбойное течение у берега, и всем любителям поплавать в океане следует научиться выбираться из него.

Ранее сообщалось, что в США акула откусила ногу и руку актеру «Пиратов Карибского моря». Нападение произошло на Гавайях.

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      Никита Савин
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