Американские пограничники уличили Байдена во лжи

Пограничники в США сообщили, что никогда не поддерживали и не поддержат Байдена

Заявление президента США Джо Байдена о поддержке его политики американскими пограничниками не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто.

«Наши границы были разрушены с первого дня правления администрации Байдена», — заявил он, подчеркнув, что пограничники никогда не поддержат действующего президента. По словам собеседника агентства, они отдают предпочтение бывшему главе страны Дональду Трампу.

В ходе предвыборных дебатов на телеканале CNN, проходящих в Атланте, Трамп обвинил Байдена в падении США до уровня стран третьего мира. По его словам, позорная политика главы государства наносит ущерб интересам страны.