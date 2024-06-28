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05:42, 28 июня 2024Мир

Американские пограничники уличили Байдена во лжи

Пограничники в США сообщили, что никогда не поддерживали и не поддержат Байдена

Фото: Brian Snyder / Reuters

Заявление президента США Джо Байдена о поддержке его политики американскими пограничниками не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто.

«Наши границы были разрушены с первого дня правления администрации Байдена», — заявил он, подчеркнув, что пограничники никогда не поддержат действующего президента. По словам собеседника агентства, они отдают предпочтение бывшему главе страны Дональду Трампу.

В ходе предвыборных дебатов на телеканале CNN, проходящих в Атланте, Трамп обвинил Байдена в падении США до уровня стран третьего мира. По его словам, позорная политика главы государства наносит ущерб интересам страны.

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      Марина Совина
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