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15:03, 28 июня 2024Мир

Американский миллиардер ужаснулся выступлению Байдена и призвал отойти от края пропасти

Американский миллиардер Сакс: Байден не справится с внешними вызовами в политике

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах показывает, что он не в состоянии справиться с внешними вызовами в политике. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Если Байден не может справиться с дебатами, как он сможет справиться с самой опасной ситуацией во внешней политике со времен Карибского кризиса? Пришло время отойти от края пропасти», — написал он.

Ранее в Демократической партии США заявили, что шокированы выступлением Байдена на дебатах. Однопартийцы американского лидера посчитали его речь «просто ужасной».

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      Виктория Кондратьева
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