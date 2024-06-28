Опровергнуто широкое представление об аммонитах

Nature Communications: аммониты не находились в упадке перед вымиранием

Палеонтологи Бристольского университета опровергли широко устоявшееся представление о долгосрочном упадке аммонитов перед вымиранием. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Аммониты — это подкласс вымерших головоногих моллюсков, имевших спиральные раковины, которые жили в одно время с динозаврами. Предполагается, что они исчезли в результате катастрофического события 66 миллионов лет назад, однако еще до этого эта группа животных находилась в упадке и переживала сокращение разнообразия.

Исследователи собрали и проанализировали новую базу окаменелостей аммонитов позднего мелового периода. Оказалось, что темпы видообразования и вымирания аммонитов варьировались в разных географических регионах и со временем. Более того, аммониты процветали в некоторых частях света, что противоречит версии о глобальном упадке.

Ученые также рассмотрели, какие факторы могли повлиять на разнообразие аммонитов. Рассматривались как экологические условия, такие как температура океана и уровень моря (гипотеза придворного шута), так и биологические процессы, в том числе влияние со стороны хищников и конкуренция с другими аммонитами (гипотеза Красной Королевы). Результаты показали, что причины видообразования и вымирания были столь же разнообразны, как и сами аммониты, и зависели от региона.