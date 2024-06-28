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04:18, 28 июня 2024Мир

Байден и Трамп обменялись мнениями об экономике США

Байден и Трамп обсудили экономику США в ходе дебатов в Атланте

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп обсудили экономику страны в ходе дебатов в Атланте, сообщает телеканал CNN.

Байден заявил, что в настоящий момент состояние американской экономики лучше, чем когда-либо. При этом он признал, что «еще есть над чем работать». Трамп, в свою очередь, с ним не согласился, заявив, что «экономика рушится».

Ранее стало известно, что политики не пожали друг другу руки перед началом дебатов.

Первые за всю предвыборную кампанию этого года дебаты проходят в студии CNN. По данным CBS, частью повестки станут вопросы безопасности границ и иммиграции, экономики страны, энергетики, проблемы защиты демократии и права на аборт.

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      Марина Совина
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