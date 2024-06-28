Байден заявил о намерении противостоять Путину

Президент США Байден заявил, что намерен противостоять Путину

Президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего главного оппонента на выборах главы государства Дональда Трампа, намерен противостоять российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик также назвал президента России «диктатором». Он добавил, что Соединенные Штаты не преклонятся «ни перед кем и никогда».

Американский лидер также отметил, что, несмотря на неоднозначную реакцию сторонников-демократов на его выступление на состоявшихся накануне дебатах с Трампом, он не станет снимать свою кандидатуру с предстоящих осенью президентских выборов.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных СМИ оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и заявила, что американцам нужно сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на его выступлениях.