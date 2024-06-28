Бейонсе снялась на яхте в платье с глубоким декольте

Певица Бейонсе снялась на яхте в белом мини-платье с глубоким декольте

Американская певица Бейонсе поделилась с фанатами снимками в откровенном образе на яхте вместе с супругом, рэпером Jay-Z. Публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость снялась в белом мини-платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. Упомянутый наряд демонстрировал грудь и оголенные ноги звезды. Помимо этого, знаменитость надела косынку с узором и солнцезащитные очки с белой оправой. Свой образ она завершила ярко-красной помадой.

Ее избранник надел классическую футболку, черные штаны, панаму и кроссовки.

Ранее в июне Бейонсе опубликовала фото в оголяющем тело ковбойском наряде. Исполнительницу запечатлели в платье с глубоким декольте с анималистическим принтом и джинсовых мини-шортах голубого цвета.