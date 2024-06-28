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09:04, 28 июня 2024Ценности

Бренд назвал бикини в честь активистки за права чернокожих и нарвался на гнев покупателей

Роза Паркс

Роза Паркс. Фото: Don Cravens / Getty Images

Популярный бренд Divinoseas представил бикини в честь одной из основательниц движения за права чернокожих, Розы Паркс, и нарвался на гнев покупателей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о купальнике под названием Rosa стоимостью 162 доллара (13,8 тысячи рублей). В описании к товару сказано, что дизайн вещи был вдохновлен личностью активистки движения за гражданские права в США. Известно, что в ассортименте марки представлена и другая продукция, названная в честь таких именитых женщин, как Элеонора Рузвельт и Розалинда Франклин.

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Пользователи сети не оценили инициативу Divinoseas и выразили свое возмущение в многочисленных постах в соцсетях. «Какое неуважение», «Это просто ужасающе», «Я была бы в бешенстве, если бы в честь меня назвали синтетический купальник», «Пытаться извлечь выгоду из ведущей фигуры движения за гражданские права и получить прибыль от эксплуатации наследия Розы Паркс, используя ее имя для продажи бикини», «Нонсенс», — высказывались потенциальные покупатели.

Ранее в июне в сети раскритиковали фото 41-летней Юлии Ковальчук в купальнике.

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      Карина Черных
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