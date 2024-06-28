Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:50, 28 июня 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Брэда Питта показала фигуру в купальнике

Бывшая возлюбленная Брэда Питта Джульетт Льюис показала фигуру в купальнике

Фото: @juliettelewis

Американская актриса Джульетт Льюис показала фанатам снимки в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя бывшая возлюбленная актера Брэда Питта позировала на матрасе в бассейне. Знаменитость запечатлели с распущенными волосами в купальнике черного цвета. Вдобавок она надела солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Подписчики восхитились внешним видом телезвезды в комментариях под публикацией. «Шикарная», «Прекрасная фигура», «Самая лучшая», «Просто красотка», «Вау», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее в июне Ким Кардашьян восхитила фанатов фигурой в бикини на новых фото. 43-летняя предпринимательница поделилась новой серией черно-белых снимков, на которых предстала в бикини, оформленном леопардовым принтом и тонкими бретелями.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      С жителями Севастополя после атаки ВСУ попытались связаться неизвестные люди. Кто они и что им было нужно?

      Трамп высмеял Байдена на дебатах

      Трамп назвал Байдена преступником в прямом эфире

      Раскрыт оригинальный способ получить оргазм от орального секса

      Россиян предостерегли от мошеннической схемы с «вернувшимся Мавроди»

      Девушка дала оригинальный совет по поводу секса и разбогатела на 5,5 миллиона рублей

      В Германии возмутились оговоркой Байдена на дебатах

      Бывшая возлюбленная Брэда Питта показала фигуру в купальнике

      Chang’e-6 назвали самой технологичной лунной миссией Китая

      Трамп оценил условия Путина для урегулирования на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше