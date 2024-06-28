Бывшая возлюбленная Брэда Питта показала фигуру в купальнике

Бывшая возлюбленная Брэда Питта Джульетт Льюис показала фигуру в купальнике

Американская актриса Джульетт Льюис показала фанатам снимки в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя бывшая возлюбленная актера Брэда Питта позировала на матрасе в бассейне. Знаменитость запечатлели с распущенными волосами в купальнике черного цвета. Вдобавок она надела солнцезащитные очки.

Подписчики восхитились внешним видом телезвезды в комментариях под публикацией. «Шикарная», «Прекрасная фигура», «Самая лучшая», «Просто красотка», «Вау», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее в июне Ким Кардашьян восхитила фанатов фигурой в бикини на новых фото. 43-летняя предпринимательница поделилась новой серией черно-белых снимков, на которых предстала в бикини, оформленном леопардовым принтом и тонкими бретелями.