Депутат призвал россиян обогатить сады навозом

Депутат Чаплин призвал обогатить землю в саду питательными веществами

Анализ почвы необходимо провести на участке перед тем, как разбивать там приусадебный сад. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Если земля окажется бедной, ее необходимо обогатить удобрениями — подойдут компост или перепревший навоз. Думая о том, чем засевать сад, обратите внимание на зонирование и учитывайте особенности региона. Например, для средней полосы России подойдут такие многолетники, как флоксы, астильбы и хосты — они радуют глаз на протяжении всего сезона, подчеркнул Чаплин.

При посадках главное — дать растениям достаточно пространства для роста, не загущать корни, отметил депутат. Также необходимо строго следовать правилам глубины посадки семян и саженцев, которые традиционно указаны на упаковке. «Поливать следует так, чтобы влага проникала глубоко в почву, избегая частого поверхностного полива. Обрезка помогает растениям не терять форму и стимулирует рост молодых побегов», — добавил Чаплин.

Полноценный уход за садом невозможен без использования органических удобрений, привлечения полезных насекомых и борьбы с вредителями без «химии». По его мнению, даже небольшой водоем существенно меняет микроклимат участка.

Ранее агроном Василий Яковлев назвал дачникам растения, которые помогут отпугнуть мух с участка. Это практически все виды герани, папоротник, бузина, а также томаты. Последние «работают» исключительно во время цветения.