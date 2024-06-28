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11:47, 28 июня 2024Ценности

Эмили Ратаковски засняли на прогулке в откровенном виде

Модель Эмили Ратаковски прошла по улице в бюстгальтере и расстегнутой рубашке

Фото: RW / MPI / Capital Pictures / Legion-Media

Американскую модель Эмили Ратаковски засняли папарацци на прогулке в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица прошла по улице Нью-Йорка в белой льняной рубашке с расстегнутыми пуговицами и подвернутыми вверх рукавами. Помимо этого, звезда надела коричневый спортивный бюстгальтер и темно-зеленые свободные брюки. При это она продемонстрировала плоский живот.

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Кроме того, знаменитость распустила волосы, дополнив образ солнцезащитными очками. Свой образ Ратаковски завершила черными резиновыми вьетнамками на высокой подошве.

Ранее в июне Эмили Ратаковски прошла по улице в откровенном топе без бюстгальтера. Папарацци сняли 33-летнюю манекенщицу в Париже в темно-зеленых брюках карго и кремовом топе без рукавов. Звезда отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав грудь.

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      Екатерина Ештокина
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