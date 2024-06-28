Эмили Ратаковски засняли на прогулке в откровенном виде

Модель Эмили Ратаковски прошла по улице в бюстгальтере и расстегнутой рубашке

Американскую модель Эмили Ратаковски засняли папарацци на прогулке в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица прошла по улице Нью-Йорка в белой льняной рубашке с расстегнутыми пуговицами и подвернутыми вверх рукавами. Помимо этого, звезда надела коричневый спортивный бюстгальтер и темно-зеленые свободные брюки. При это она продемонстрировала плоский живот.

Кроме того, знаменитость распустила волосы, дополнив образ солнцезащитными очками. Свой образ Ратаковски завершила черными резиновыми вьетнамками на высокой подошве.

Ранее в июне Эмили Ратаковски прошла по улице в откровенном топе без бюстгальтера. Папарацци сняли 33-летнюю манекенщицу в Париже в темно-зеленых брюках карго и кремовом топе без рукавов. Звезда отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав грудь.