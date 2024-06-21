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19:43, 21 июня 2024Ценности

Эмили Ратаковски прошла по улице в откровенном топе без бюстгальтера

Модель Эмили Ратаковски прошла по Парижу в откровенном топе без бюстгальтера

Фото: T.Da Silva / Pierre Perusseau / Legion-Media

Американская модель Эмили Ратаковски прошла по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 33-летнюю манекенщицу в Париже в темно-зеленых брюках карго и кремовом топе без рукавов. Звезда отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав грудь. Она также показала плоский живот с кубиками пресса.

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Кроме того, Ратаковски надела коричневые ботинки на невысоком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки с желтой оправой и маленькую сумку.

Ранее в июне Эмили Ратаковски пришла в кинотеатр в крошечном купальнике. На размещенных кадрах модель была запечатлена на фоне кресел.

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      Екатерина Ештокина
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