Эмили Ратаковски прошла по улице в откровенном топе без бюстгальтера

Модель Эмили Ратаковски прошла по Парижу в откровенном топе без бюстгальтера

Американская модель Эмили Ратаковски прошла по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 33-летнюю манекенщицу в Париже в темно-зеленых брюках карго и кремовом топе без рукавов. Звезда отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав грудь. Она также показала плоский живот с кубиками пресса.

Кроме того, Ратаковски надела коричневые ботинки на невысоком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки с желтой оправой и маленькую сумку.

Ранее в июне Эмили Ратаковски пришла в кинотеатр в крошечном купальнике. На размещенных кадрах модель была запечатлена на фоне кресел.