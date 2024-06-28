Еще живую старушку увезли хоронить

В США дом престарелых отправил хоронить еще живую старушку

В американском штате Пенсильвания живую старушку погрузили в машину и отправили хоронить. Об этом сообщает WPXI.

Водитель должен был забрать жительницу дома престарелых, которой не стало накануне. Из-за ошибки к автомобилю принесли другую женщину, которая была еще жива. Она была завернута в простыню.

Проверка тел не входила в обязанности водителя, поэтому первоначально он не заметил путаницы. По дороге к похоронному бюро женщина начала шуметь и привлекла его внимание. Он немедленно увез ее обратно.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как его отправили в морг. Путаница возникла из-за того, что он дышал через трахеостомическую трубку, которая была вставлена в его горло.

