Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:35, 28 июня 2024Из жизни

Еще живую старушку увезли хоронить

В США дом престарелых отправил хоронить еще живую старушку

Фото: Aris Sfakianakis / Unsplash

В американском штате Пенсильвания живую старушку погрузили в машину и отправили хоронить. Об этом сообщает WPXI.

Водитель должен был забрать жительницу дома престарелых, которой не стало накануне. Из-за ошибки к автомобилю принесли другую женщину, которая была еще жива. Она была завернута в простыню.

Материалы по теме:
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018

Проверка тел не входила в обязанности водителя, поэтому первоначально он не заметил путаницы. По дороге к похоронному бюро женщина начала шуметь и привлекла его внимание. Он немедленно увез ее обратно.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как его отправили в морг. Путаница возникла из-за того, что он дышал через трахеостомическую трубку, которая была вставлена в его горло.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто дайте Путину взять Киев». Байден назвал условие для начала третьей мировой войны и оценил роль в ней России

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      В Иране начались досрочные президентские выборы

      Бывший губернатор Белых оспорил второй приговор без наказания

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Бейонсе снялась на яхте в платье с глубоким декольте

      В России начали делать хлеб из замороженных полуфабрикатов

      Мужа Блиновской перевели в штурмовое подразделение

      Москвичей предупредили о приближении аномальной погоды

      Еще живую старушку увезли хоронить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше