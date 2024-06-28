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18:20, 28 июня 2024Экономика

Футбол и Тейлор Свифт обвинили в разгоне цен в Европе

FT: наплыв туристов из-за крупных мероприятий может разогнать инфляцию в ЕС

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоился наплывом туристов из-за крупных спортивных и культурных мероприятий. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что чемпионат Европы по футболу, концерты Тейлор Свифт и Олимпийские игры в Париже могут повлиять на разгон цен в ЕС. Регулятор обвинил людей, создающих ажиотаж вокруг подобных мероприятий, в значительном удорожании товаров и услуг. Так, стоимость проживания в отелях Португалии за месяц выросла на 20 процентов, что привело к повышению инфляции в секторе на 14 процентов. Немецкие отели повышают цены на проживание в дни футбольного чемпионата вдвое, а в местных барах и ресторанах еще за несколько месяцев до старта турнира зарезервировали все места.

В июне ЕЦБ впервые почти за пять лет снизил ключевую ставку до 3,75 процента. Это произошло после снижения инфляции в еврозоне до 2,6 процента (целевой показатель при этом составляет 2 процента). Однако в сфере услуг инфляция по-прежнему высока — в мае она поднялась до рекордных с октября 2023 года 4,1 процента. Аналитики Goldman Sachs предполагают, что дальнейшее повышение инфляции может подтолкнуть регулятора к еще более медленному снижению процентных ставок.

Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила, что ЕЦБ следует набраться терпения, прежде чем снижать стоимость кредитов. Корректировать денежно-кредитную политику (ДКП) и снижать стоимость кредитования в ближайшее время не стоит из-за высокой инфляции в сфере услуг, ослабления финансовых условий и напряженности в Красном море, которая вызывает опасения насчет сбоев в цепочке поставок. «Мы должны быть терпеливыми и осторожными, как мы знаем из исторического опыта, инфляция может вспыхнуть снова», — пояснила она.

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      Вячеслав Агапов
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