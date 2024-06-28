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11:09, 28 июня 2024Из жизни

Новый батискаф с миллионерами отправят к вратам ада вместо «Титаника»

Основатель OceanGate начал подготовку к новому погружению после крушения Titan

Фото: Sven Hansche / Shutterstock / Fotodom

Один из основателей компании OceanGate начал подготовку к погружению в одну из глубочайших голубых дыр на планете. Год назад погружение батискафа OceanGate к «Титанику» закончилось катастрофой, сообщает издание Independent.

58-летний Гильермо Сонлейн, задумавший новое погружение, основал OceanGate вместе с миллионером Стоктоном Рашем. Он покинул компанию в 2013 году, за 10 лет до катастрофы, которая унесла жизнь Раша и других пассажиров батискафа Titan. Несмотря на случившееся, Сонлейн не стал отказываться от собственного проекта, который также связан с батискафами.

Фирма Blue Marble Exploration, которую он основал после ухода из OceanGate, рекламирует погружение в Голубую дыру Дина на Багамах — подводную карстовую воронку глубиной 202 метра. «Местные считают Дыру Дина вратами ада и верят, что в ее непроницаемой черноте скрывается сам дьявол», — говорится на сайте Blue Marble Exploration.

Каждый год по разным причинам в Дыре Дина тонут несколько человек. Мы совершенно уверены, что при погружении наткнемся на человеческие останки и намерены выйти из этой ситуации с полагающимся уважением к семьям погибших

Blue Marble Exploration
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Компания пока не сообщает, какой именно батискаф будет использоваться для погружения. Известно лишь, что команда будет полностью укомплектована профессионалами. Сколько придется заплатить пассажирам, также неизвестно. Билет на роковое погружение к «Титанику», затеянное Стоктоном Рашем, стоил 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей).

Батискаф компании OceanGate с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» 18 июня 2023 года. На борту аппарата находились гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. 22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков батискафа.

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      Олег Парамонов
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