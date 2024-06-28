Новый батискаф с миллионерами отправят к вратам ада вместо «Титаника»

Основатель OceanGate начал подготовку к новому погружению после крушения Titan

Один из основателей компании OceanGate начал подготовку к погружению в одну из глубочайших голубых дыр на планете. Год назад погружение батискафа OceanGate к «Титанику» закончилось катастрофой, сообщает издание Independent.

58-летний Гильермо Сонлейн, задумавший новое погружение, основал OceanGate вместе с миллионером Стоктоном Рашем. Он покинул компанию в 2013 году, за 10 лет до катастрофы, которая унесла жизнь Раша и других пассажиров батискафа Titan. Несмотря на случившееся, Сонлейн не стал отказываться от собственного проекта, который также связан с батискафами.

Фирма Blue Marble Exploration, которую он основал после ухода из OceanGate, рекламирует погружение в Голубую дыру Дина на Багамах — подводную карстовую воронку глубиной 202 метра. «Местные считают Дыру Дина вратами ада и верят, что в ее непроницаемой черноте скрывается сам дьявол», — говорится на сайте Blue Marble Exploration.

Каждый год по разным причинам в Дыре Дина тонут несколько человек. Мы совершенно уверены, что при погружении наткнемся на человеческие останки и намерены выйти из этой ситуации с полагающимся уважением к семьям погибших

Blue Marble Exploration

Компания пока не сообщает, какой именно батискаф будет использоваться для погружения. Известно лишь, что команда будет полностью укомплектована профессионалами. Сколько придется заплатить пассажирам, также неизвестно. Билет на роковое погружение к «Титанику», затеянное Стоктоном Рашем, стоил 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей).

Батискаф компании OceanGate с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» 18 июня 2023 года. На борту аппарата находились гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. 22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков батискафа.