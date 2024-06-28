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09:02, 28 июня 2024Наука и техника

В Windows появилась бесконечная перезагрузка

Neowin: в Windows из-за ошибки возникла бесконечная перезагрузка

Фото: Uwe Anspach / dpa / Globallookpress.com

Пользователи актуальных версий Windows 10 и 11 пожаловались на критические проблемы с системой. На это обратило внимание издание Neowin.

Жалобы владельцев ПК появились после выхода небольшого обновления KB5039302 — апдейт стал доступен для операционных систем Windows 10 и 11. Из-за проблем ОС может быть замедлена или повреждена до такой степени, что на компьютерах возникнет бесконечная перезагрузка (infinite restarts). Иными словами, система будет постоянно перезагружаться.

В Microsoft заявили, что проблема чаще всего встречается на ПК под управлением Windows 11 22H2 и 23H2. «Затронутые системы могут неоднократно перезагружаться и требовать операций восстановления для нормального использования», — отметили в корпорации.

По словам представителей компании, в настоящий момент нет решения для устранения неполадок. В этой связи Microsoft приостановила развертывание обновления KB5039302. Пользователям, которые уже установили проблемный апдейт, рекомендовали удалить его и откатиться до прошлой версии Windows.

В конце июня стало известно, что компания Microsoft включила функцию резервного копирования OneDrive для всех пользователей Windows 11. В корпорации решили не уведомлять об этом решении пользователей.

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      Андрей Ставицкий
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