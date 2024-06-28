Известный российский блогер рассказал о неловкой ситуации с порно

Известный российский блогер Алексей Жидковский рассказал, как однажды попал в неловкую ситуацию из-за порно. Историей он поделился в шоу Sex Education, видео вышло во «ВКонтакте».

По словам Жидковского, в юности он впервые решил посмотреть порно и включил откровенное видео в кинозале своего отца. «Об этом узнал весь дом, потому что компьютер был подключен к проектору и включилось на всю аудиосистему», — добавил блогер.

Он также рассказал, что в детстве нашел у матери эротический журнал. «Меня так заинтересовало, там были такие интересные картинки. Там была такая эротика, чувственная и не пошлая», — отметил Жидковский.

Ранее российский стендап-комик Илья Куруч рассказал, что учился в школе с будущей порноактрисой. Как отметил юморист, он и его одноклассники не восприняли новость о том, что девушка стала сниматься в фильмах для взрослых, резко негативно.