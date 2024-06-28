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10:14, 28 июня 2024Экономика

Казахстанская биржа решила выкупить свои акции у Мосбиржи

Казахстанская биржа подтвердила переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Казахстанская фондовая биржа (KASE) подтвердила возможность выкупа своих акций у Московской биржи. Об этом со ссылкой на представителя зарубежной торговой площадки пишет РБК.

Также обсуждается вариант перепродажи активов третьим лицам. В заявлении KASE отмечается, что биржа решила провести переговоры с московской площадкой «в целях обеспечения непрерывности деятельности казахстанской финансовой инфраструктуры» и стабильности фондового рынка страны. На сегодняшний день доля Мосбиржи в KASE составляет 13,1 процента, между биржами в 2018 году было заключено соглашение о стратегическом партнерстве.

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Обсуждение возможной продажи этих акций началось после того, как московская торговая площадка попала под американские санкции. При этом сами по себе эти ограничения не угрожают KASE, так как доля Мосбиржи — менее 50 процентов, отметили в Казахстанской фондовой бирже. Однако факт присутствия в составе акционеров подсанкционного лица ограничивает KASE и ее клиринговый центр «в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами», объяснили в организации.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. После этого Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

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