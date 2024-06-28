Казахстанская биржа решила выкупить свои акции у Мосбиржи

Казахстанская биржа подтвердила переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций

Казахстанская фондовая биржа (KASE) подтвердила возможность выкупа своих акций у Московской биржи. Об этом со ссылкой на представителя зарубежной торговой площадки пишет РБК.

Также обсуждается вариант перепродажи активов третьим лицам. В заявлении KASE отмечается, что биржа решила провести переговоры с московской площадкой «в целях обеспечения непрерывности деятельности казахстанской финансовой инфраструктуры» и стабильности фондового рынка страны. На сегодняшний день доля Мосбиржи в KASE составляет 13,1 процента, между биржами в 2018 году было заключено соглашение о стратегическом партнерстве.

Обсуждение возможной продажи этих акций началось после того, как московская торговая площадка попала под американские санкции. При этом сами по себе эти ограничения не угрожают KASE, так как доля Мосбиржи — менее 50 процентов, отметили в Казахстанской фондовой бирже. Однако факт присутствия в составе акционеров подсанкционного лица ограничивает KASE и ее клиринговый центр «в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами», объяснили в организации.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. После этого Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.