Ким Кардашьян снялась в прозрачном платье и вызвала ажиотаж в сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в образе киноактрисы Мэрилин Монро и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она предстала в облегающем прозрачном платье, оформленном сияющей сеткой, а также остроносых мюлях на небольшом каблуке. При этом на размещенных кадрах видно, что на предпринимательнице отсутствует нижнее белье.

Поклонники восхитились внешним видом Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под постом. «За гранью сексуальности», «Ким Монро», «Ты такая красивая», «Выглядишь фантастически», «Невероятная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном виде. Тогда на опубликованных черно-белых снимках телезвезда позировала в леопардовом бикини и соответствующей маске.