Клип Моргенштерна потребовали запретить

Прокуратура попросила признать запрещенным клип Моргенштерна «Новая волна»

Прокуратура попросила признать запрещенным к распространению на территории России клип рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) «Новая волна». Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Иск был зарегистрирован Колпинским районным судом. «В клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии», — пояснила Лебедева.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы выступила с инициативой привлечь Моргенштерна к уголовной ответственности.