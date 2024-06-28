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01:45, 28 июня 2024Мир

Лидеры Евросоюза утвердили оборонные планы блока

Туск сообщил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Бывший глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры Европейского союза (ЕС) утвердили оборонные планы блока. Он написал об этом в соцсети X.

«Оборонные планы приняты», — говорится в публикации Туска.

Ранее в ЕС одобрили кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост нового главы европейской дипломатии. Помимо этого, стало известно, что бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта займет пост главы Евросовета.

Также в ходе саммита было подписано соглашение о безопасности между президентом Украины Владимиром Зеленским и Евросоюзом.

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      Маргарита Пименова
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