Лидеры Евросоюза утвердили оборонные планы блока

Туск сообщил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока

Бывший глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры Европейского союза (ЕС) утвердили оборонные планы блока. Он написал об этом в соцсети X.

«Оборонные планы приняты», — говорится в публикации Туска.

Ранее в ЕС одобрили кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост нового главы европейской дипломатии. Помимо этого, стало известно, что бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта займет пост главы Евросовета.

Также в ходе саммита было подписано соглашение о безопасности между президентом Украины Владимиром Зеленским и Евросоюзом.